80-35:5•3+40:8•5 составить программу и вычисить

Математика
80-35:5•3+40:8•5 составить программу и вычисить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 35:5=7 2) 7•3=21 3)40:8=5 4)5•5=25 5)80-21=59 6)59+25=84
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