800 грамм водного раствора массовая доля сахара 30% сколько грамм воды необходимо выпарить,чтобы получить 40 % раствор сахара?
Химия
800 грамм водного раствора массовая доля сахара 30% сколько грамм воды необходимо выпарить,чтобы получить 40 % раствор сахара?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(сах) = ω₁(сах) *m₁(p-pa) = 0,3*800 = 240 г. m₂(p-pa) = m(сах) : ω₂(сах) = 240 г. : 0,4 = 600 г. m(H₂O) = m₁(p-pa) - m₂(p-pa) = 800 г. - 600 г. = 200 г.
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