Приведите примеры систем управления техническими устройствами
Информатика
Приведите примеры систем управления техническими устройствами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гидравлическая (управление тормозными колодками) Механическая (рычаги управления) Электрическая (выключатели управляют освещением например) Электронная (управление компьютером)
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