Один угол параллелограмма больше другого на 68.найти большой угол
Математика
Один угол параллелограмма больше другого на 68.найти большой угол
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пускай меньший угол х, тогда больший х+68 уравнение х+х+68=180 2х=112 х=56 меньший угол=56, а больший 56+68=124
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