Опишіть спосіб вимірювання царської корони. допоможіть

Гость: Гость:

Этим способом пользовался Архимед. Берём мерный стакан и наливаем туда воду. смотрим объём воды (например 500). После этого, кидаем предмет в воду (корону). Смотрим на деления в стакане (например, стало 750). Отнимаем значения и вот наш объём предмета!