Помогите срочно надо!!!!!!!!!!!!!! Отметьте правильное утверждение. Если a и b – катеты, c – гипотенуза прямоугольного треугольника CDE, то выполняются следующие равенства: 1) sin C = a/c; cos C = b/c; tg C = a/b; ctg C = b/...
Геометрия
Помогите срочно надо!!!!!!!!!!!!!! Отметьте правильное утверждение. Если a и b – катеты, c – гипотенуза прямоугольного треугольника CDE, то выполняются следующие равенства: 1) sin C = a/c; cos C = b/c; tg C = a/b; ctg C = b/a 2) sin C = b/c; cos C = a/b; tg C = a/b; ctg C= b/c 3) sin C = a/c; cos C = b/c; tg C = b/c; ctg C = a/b 4) sin C = a/b; cos C = a/c; tg C = b/c; ctg C =a/c
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: 1 Синус - противолежащий катет/гипотенуза Косинус - прилежащий катет/гипотенуза Тангенс - противолежащий катет/прилежащий катет Котангенс - прилежащий катет/противолежащий катет
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