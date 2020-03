Помогите срочно надо!!!!!!!!!!!!!! Отметьте правильное утверждение. Если a и b – катеты, c – гипотенуза прямоугольного треугольника CDE, то выполняются следующие равенства: 1) sin C = a/c; cos C = b/c; tg C = a/b; ctg C = b/...

Геометрия

Помогите срочно надо!!!!!!!!!!!!!! Отметьте правильное утверждение. Если a и b – катеты, c – гипотенуза прямоугольного треугольника CDE, то выполняются следующие равенства: 1) sin C = a/c; cos C = b/c; tg C = a/b; ctg C = b/a 2) sin C = b/c; cos C = a/b; tg C = a/b; ctg C= b/c 3) sin C = a/c; cos C = b/c; tg C = b/c; ctg C = a/b 4) sin C = a/b; cos C = a/c; tg C = b/c; ctg C =a/c

