В корзине 16 грибов. Из них 7 белых грибов, 5 сыроежек, а остальные подосиновики. Сколько подосиновиков В корзине пожалуйста с условием задачи помогите
Математика
В корзине 16 грибов. Из них 7 белых грибов, 5 сыроежек, а остальные подосиновики. Сколько подосиновиков В корзине пожалуйста с условием задачи помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16-(7+5)=4 Подосиновика Ответ: В корзине 4 подосиновика
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