В корзине 16 грибов. Из них 7 белых грибов, 5 сыроежек, а остальные подосиновики. Сколько подосиновиков В корзине пожалуйста с условием задачи помогите

Математика

В корзине 16 грибов. Из них 7 белых грибов, 5 сыроежек, а остальные подосиновики. Сколько подосиновиков В корзине пожалуйста с условием задачи помогите

Автор: Гость