В первый день продали 1389кг картофеля. Во второй день в 7 раз больше, остальное прод??но в третий день. Всего было продано 12560кг. Сколько килограмм картофеля продано в третий день?
Математика
В первый день продали 1389кг картофеля. Во второй день в 7 раз больше, остальное прод??но в третий день. Всего было продано 12560кг. Сколько килограмм картофеля продано в третий день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1389*7=9723 кг во 2 день 12560-(1389+9723)=1538 кг в 3 день
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