В первый день продали 1389кг картофеля. Во второй день в 7 раз больше, остальное прод??но в третий день. Всего было продано 12560кг. Сколько килограмм картофеля продано в третий день?

Математика

В первый день продали 1389кг картофеля. Во второй день в 7 раз больше, остальное прод??но в третий день. Всего было продано 12560кг. Сколько килограмм картофеля продано в третий день?

Автор: Гость