807 6 плюс игрек плюс 9869 равно 78000
Математика
807 6 плюс игрек плюс 9869 равно 78000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8076+y+9869=78000 у+17945=78000 y=78000-17945 y=60055
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