На одной чашке весов дыня и гиря массой 2 кг на другой -гири массой т 10 кг и 5 кг. Весы находятся в равновесие Вопросы 1)Какое уравнение можно составить по данному рисунку ,если масса дыни х кг? 2)какие гири потребуютуб ,ч...
Математика
На одной чашке весов дыня и гиря массой 2 кг на другой -гири массой т 10 кг и 5 кг. Весы находятся в равновесие Вопросы 1)Какое уравнение можно составить по данному рисунку ,если масса дыни х кг? 2)какие гири потребуютуб ,чтобы взвесить дню массой 14 кг? ОЧЕНЬ НУЖНА СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) х+2=10+5 х=13 2) 14 кг 14кг (дыня) + 1кг = 10 кг + 5кг
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