На одной чашке весов дыня и гиря массой 2 кг на другой -гири массой т 10 кг и 5 кг. Весы находятся в равновесие Вопросы 1)Какое уравнение можно составить по данному рисунку ,если масса дыни х кг? 2)какие гири потребуютуб ,ч...

Математика

На одной чашке весов дыня и гиря массой 2 кг на другой -гири массой т 10 кг и 5 кг. Весы находятся в равновесие Вопросы 1)Какое уравнение можно составить по данному рисунку ,если масса дыни х кг? 2)какие гири потребуютуб ,чтобы взвесить дню массой 14 кг? ОЧЕНЬ НУЖНА СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА!!!

Автор: Гость