Помогите указать , какие предлоги непроизводные, а какие производные

Гость: Гость:

Производные: в течение (нескольких часов), несмотря на (погоду), близ (него), в продолжение (трех недель) Непроизводные:на (море), в (отдалении), на (рассвете), из-за (горизонта), от (берега), к (нему), к (морю), с (удовольствием), по (берегу) Орфография: в течение нескольких часов, неподвижно смотреть, вблизи, зеленоватого, в отдалении лежит темно-синей полосой, чуть-чуть, на рассвете, из-за горизонта, огненный, несмотря на хорошую погоду, белокрылые, улетают, прочь, вдали, пароход, в продолжение трех недель, к морю, впоследствии, с удовольствием вспоминал, по морскому берегу. Заглавие: Прогулки по морскому берегу