Площадь комнаты 12м2 ширина 3м вычисли длину комнаты
Математика
Площадь комнаты 12м2 ширина 3м вычисли длину комнаты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12:3=4 метра длинна комнаты
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