Чем отличается жизнь сельского жителя и горожанина

Окружающий мир
Чем отличается жизнь сельского жителя и горожанина
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сельская жизнь-пасти скот,собирать урожай,продукты питания чаще свои.Высокий уровень безработицы.Одежда не такая дорогая и модная,как в городе. Горожанин-городской житель.Он живет более современнее,нежели сельский житель.Тут не надо пасти скот,продукты питания ,самые разные,можно найти в магазине.Почти каждый человек имеет работу,живет в домах,ну и т.д. Одним словом,жизнь горожанина более легче и современнее.
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