8бичкив були по 298 кг кожний, 5бичкив-по510 кг и 1 бичок-316кг.Знайди середню масу одного бичка.

Гость: Гость:

8*298=2384 5*510=2550 1*316=316 Общее количество бычков 14 (8+5+1) их общая масса равна 5250 (2384+2550+316) делим общую массу бычков на их количество и получаем средний вес 375 кг (5250/14) Ответ: 375 кг