8бичкив були по 298 кг кожний, 5бичкив-по510 кг и 1 бичок-316кг.Знайди середню масу одного бичка.
Математика
8бичкив були по 298 кг кожний, 5бичкив-по510 кг и 1 бичок-316кг.Знайди середню масу одного бичка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)298*8=2384(кг)- маса 8 бичків; 2)510*5=2550(кг)-маса 5 бичків; 3)2550+2384+316= 5250(кг)-маса усіх бичків; 4)8+5+1=14(б.)-усюго; 5)5250:14=375(кг) Відповідь: середня маса одного бичка 375 кг.
Гость:
8*298=2384 5*510=2550 1*316=316 Общее количество бычков 14 (8+5+1) их общая масса равна 5250 (2384+2550+316) делим общую массу бычков на их количество и получаем средний вес 375 кг (5250/14) Ответ: 375 кг
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