В СТОПКЕ 18 ТЕТРАДЕЙ. ТЕТРАДЕЙ В ЛИНИЮ В 5 РАЗ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТЕТРАДЕЙ В КЛЕТКУ. СКОЛЬКО В СТОПКЕ ТЕТРАДЕЙ КАЖДОГО ВИДА?? этж в наше время 6-й класс
Математика
В СТОПКЕ 18 ТЕТРАДЕЙ. ТЕТРАДЕЙ В ЛИНИЮ В 5 РАЗ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТЕТРАДЕЙ В КЛЕТКУ. СКОЛЬКО В СТОПКЕ ТЕТРАДЕЙ КАЖДОГО ВИДА?? этж в наше время 6-й класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в линию 15 а в клетку---------------3
Гость:
тетрадь в клетку Х тетради в линию 5Х составляем уравнение Х+ 5Х = 18 6Х=18 х =18:6 Х= 3 шт тетради в клеточку 5 x 3 = 15 шт в линию если без уравнения то 1 часть тетр.в клеточку 5частей тетраи в линию всего 6 частей 18:6=3 это 1 часть,т.е. тетради в клеточку 3 x 5 = 15 тетради в линию
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