В СТОПКЕ 18 ТЕТРАДЕЙ. ТЕТРАДЕЙ В ЛИНИЮ В 5 РАЗ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТЕТРАДЕЙ В КЛЕТКУ. СКОЛЬКО В СТОПКЕ ТЕТРАДЕЙ КАЖДОГО ВИДА?? этж в наше время 6-й класс

Математика

В СТОПКЕ 18 ТЕТРАДЕЙ. ТЕТРАДЕЙ В ЛИНИЮ В 5 РАЗ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТЕТРАДЕЙ В КЛЕТКУ. СКОЛЬКО В СТОПКЕ ТЕТРАДЕЙ КАЖДОГО ВИДА?? этж в наше время 6-й класс

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