Ежемесячный доход семьи увеличился в первом квартале на 7% а во втором на 10% на сколько процентов увеличился ежемесячный доход семьи за два квартала?

Математика

Ежемесячный доход семьи увеличился в первом квартале на 7% а во втором на 10% на сколько процентов увеличился ежемесячный доход семьи за два квартала?

Автор: Гость