Ежемесячный доход семьи увеличился в первом квартале на 7% а во втором на 10% на сколько процентов увеличился ежемесячный доход семьи за два квартала?
Математика
Ежемесячный доход семьи увеличился в первом квартале на 7% а во втором на 10% на сколько процентов увеличился ежемесячный доход семьи за два квартала?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть доход семьи составляет а, тогда 0.07а+а-это доход за первый квартал 0.1(0.07а+а)=0.007а+0.1а + 0.07а+а=1.177а а-100% 1.177а-х% х%=100 умнож1.177а/а=117.7 117.7-100=17.7 на столько увеличился доход
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