8корень6 - корень216 + корень294
Алгебра
8корень6 - корень216 + корень294
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8V6 - V261 + V294 = = 8V6 - V36*6 + V49*6 = = 8V6 - 6V6 + 7V6 = = (8 - 6 + 7) V6 = = 9V6 -------------------------------
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