9 ежеков собрали вместе 45гр. Извесно, что они все собрали разное количество грибов и у каждого были гриби. Извесно, что у Мурика было больше всех грибов.сколько гр-в. собрал Мурик? СРОЧНО
Математика
9 ежеков собрали вместе 45гр. Извесно, что они все собрали разное количество грибов и у каждого были гриби. Извесно, что у Мурика было больше всех грибов.сколько гр-в. собрал Мурик? СРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть буквы это ежики тогда a >=1 b >=2 c >=3 d >=4 e >=5 f >=6 g >=7 h >=8 i >=9 сумма >=45, но так как она равна 45 поэтому ежики собрали именно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 грибов Самое большое количество 9
Гость:
Оканчательный ответ: Самое большое количество 9.
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