9 ежеков собрали вместе 45гр. Извесно, что они все собрали разное количество грибов и у каждого были гриби. Извесно, что у Мурика было больше всех грибов.сколько гр-в. собрал Мурик? СРОЧНО

Математика

9 ежеков собрали вместе 45гр. Извесно, что они все собрали разное количество грибов и у каждого были гриби. Извесно, что у Мурика было больше всех грибов.сколько гр-в. собрал Мурик? СРОЧНО

Автор: Гость