9.Сплав массой 800 граммов содержит 15 процентов миди.Скилькы меди надо добавить к этому сплава чтобы медь в нем составляла 20 процентов

Алгебра
9.Сплав массой 800 граммов содержит 15 процентов миди.Скилькы меди надо добавить к этому сплава чтобы медь в нем составляла 20 процентов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
800*15% и делем на 20%=600 граммов .
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