9.Сплав массой 800 граммов содержит 15 процентов миди.Скилькы меди надо добавить к этому сплава чтобы медь в нем составляла 20 процентов

Алгебра

9.Сплав массой 800 граммов содержит 15 процентов миди.Скилькы меди надо добавить к этому сплава чтобы медь в нем составляла 20 процентов

Автор: Гость