Здавствуйте!) Я вас попршу помочь мне с небольшим текстом. Всего 15 предложений на тему мой любимый вид спорта я выбрал футбол это надо написать по английски на урок английского помогите пж я отдаю последние балла

Английский язык

Здавствуйте!) Я вас попршу помочь мне с небольшим текстом. Всего 15 предложений на тему мой любимый вид спорта я выбрал футбол это надо написать по английски на урок английского помогите пж я отдаю последние балла

Автор: Гость