Здавствуйте!) Я вас попршу помочь мне с небольшим текстом. Всего 15 предложений на тему мой любимый вид спорта я выбрал футбол это надо написать по английски на урок английского помогите пж я отдаю последние балла
Английский язык
Здавствуйте!) Я вас попршу помочь мне с небольшим текстом. Всего 15 предложений на тему мой любимый вид спорта я выбрал футбол это надо написать по английски на урок английского помогите пж я отдаю последние балла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напиши текст по-русски, переведу на английский, я в футболе не разбираюсь.
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