Нужна ли рынку «государственная рука»?

Гость: Гость:

Я считаю, что нужна. Государство должно контролировать рынок, иначе получится как В Западной Европе и в США в конце 19 века. Там, как раз-таки, невмешательство государства в экономические процессы привело к тому, что крупные фирмы монополизировали целые отрасли экономики и стали навязывать рынку необоснованно высокие, выгодные им цены. Кроме того, все общество четко поделилось на богатых и бедных, т.е. не было среднего (промежуточного) класса, а это неправильно. Для порядка рынку нужна «государственная рука».