Нужна ли рынку «государственная рука»?

Обществознание
Нужна ли рынку «государственная рука»?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю, что нужна. Государство должно контролировать рынок, иначе получится как В Западной Европе и в США в конце 19 века. Там, как раз-таки, невмешательство государства в экономические процессы привело к тому, что крупные фирмы монополизировали целые отрасли экономики и стали навязывать рынку необоснованно высокие, выгодные им цены. Кроме того, все общество четко поделилось на богатых и бедных, т.е. не было среднего (промежуточного) класса, а это неправильно. Для порядка рынку нужна «государственная рука».

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