ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! Зарание спасибо С 2 по 4
Математика
ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! Зарание спасибо С 2 по 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4. (4x+3)(x+4)-(3x+5)(2x+4)+x(2x+3)=4x²+16x+3x+12-(6x²+12x+10x+20)+2x²+3x=4x²+16x+3x+12-6x²-12x-10x-20+2x²+3x=-8 81 ²-2*81*19+19² 6561-3078+361 3844 ----------------------=---------------------=------=0,62 81 ²-19² 6561-361 6200
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