982) В утреннике участвовало 16 девочек в 2 раза больше чем мальчиков Сколько всего д?? ятей утаивала в утреннике
Математика
982) В утреннике участвовало 16 девочек в 2 раза больше чем мальчиков Сколько всего д?? ятей утаивала в утреннике
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 16:2=8 - мальчиков 2) 16+8=24
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