982) В утреннике участвовало 16 девочек в 2 раза больше чем мальчиков Сколько всего д?? ятей утаивала в утреннике

Математика

982) В утреннике участвовало 16 девочек в 2 раза больше чем мальчиков Сколько всего д?? ятей утаивала в утреннике

Автор: Гость