-a^2+6a-9 СРОЧНО РЕШИТЕ
Математика
-a^2+6a-9 СРОЧНО РЕШИТЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D=6×6-4×(-1)(-9)=36-36=0 x=(-6)/(-2)=3
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