Разбор слова по составу сгрудиться
Русский язык
Разбор слова по составу сгрудиться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С- приставка, груд- корень, ить- окончание, ся- поффикс
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