Составить 5 прдложений с глаголами 1 спряжения и 5 предложений с глаголами 2 спряже??ия.
Русский язык
Составить 5 прдложений с глаголами 1 спряжения и 5 предложений с глаголами 2 спряже??ия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я неосознанно часто моргаю, кивая головой. Я чувствую, как неистово колотиться сердце в грудной клетке. Я часто кормлю уток, что прочно обосновались на нашем пруду, белым хлебом. Я хочу совершить какой-нибудь отчаянно смелый поступок, хочу, наконец, быть героем в её глазах. Я желаю получить на день рождения не просто какую-нибудь небольшую бесполезную вещь, которая рано или поздно затеряется в глубинах моих ящиков. Ты стоишь настолько далеко, что, если бы мы не разговаривали по телефону, я ничего бы и не слышал. Чего же ты хочешь от меня? Ты чувствуешь, как дрожат твои руки от холода? Ты можешь себе только представить масштаб трагедии? Ты понимаешь, что рано или поздно нам придётся всё же рассказать правду твоим родителям?
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