В каком варианте ответа есть определительное наречие? 1)вполне достаточно 2)обидел невзначай 3)показался впереди 4)идущий навстречу

Русский язык
В каком варианте ответа есть определительное наречие? 1)вполне достаточно 2)обидел невзначай 3)показался впереди 4)идущий навстречу
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Вполне достаточно - определительное наречие
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