Люди с горечью вспоминают о Батыевом нашествии,потому что..............
Окружающий мир
Люди с горечью вспоминают о Батыевом нашествии,потому что..............
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оно разрушило много городов и захватила Русь на 300 лет
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