Катер,двигался против течения за 6 ч прошёл 177,6 км. Найдите собственную скорость катера если скорость течения равна 2,8км/ч

Математика

Катер,двигался против течения за 6 ч прошёл 177,6 км. Найдите собственную скорость катера если скорость течения равна 2,8км/ч

Автор: Гость