Катер,двигался против течения за 6 ч прошёл 177,6 км. Найдите собственную скорость катера если скорость течения равна 2,8км/ч
Математика
Катер,двигался против течения за 6 ч прошёл 177,6 км. Найдите собственную скорость катера если скорость течения равна 2,8км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
скорость катера минус скорость течения = 177,6/6 = 29,6 км/ч скорость катера минус 2,8 (скорость течения)=29,6 отсюда скорость катера = 32,4 км/ч
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