Сгруппируйте и запишите словосочетания в зависимости от их грамматического знач??ния. 1)Предмет и его признак;2)Действие/признак и его признак; 3)Действие и придмет,на который переходит действие. безвкусно оставленная,мой ров...
Русский язык
Сгруппируйте и запишите словосочетания в зависимости от их грамматического знач??ния. 1)Предмет и его признак;2)Действие/признак и его признак; 3)Действие и придмет,на который переходит действие. безвкусно оставленная,мой ровесник,не вероятно увлекающийся,отравиться конфетами,открыть лабораторию, горестный рассказ,глиняный горшок,чертить карандашом, искаженный голос,необычайно веснушчатый ,посмотреть вверх,посетить галерею,вечер у композитора ,приехать с периферии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я знаю только 1,3 группу 1: Безвкусно обставленная, мой ровесник, невероятно увлекающиеся, горестный рассказ, глиняный горшок, искаженный голос, Необычайно веснушчатый. 3: Открыть лабораторию посетить галерею
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