Сгруппируйте и запишите словосочетания в зависимости от их грамматического знач??ния. 1)Предмет и его признак;2)Действие/признак и его признак; 3)Действие и придмет,на который переходит действие. безвкусно оставленная,мой ров...

Русский язык

Сгруппируйте и запишите словосочетания в зависимости от их грамматического знач??ния. 1)Предмет и его признак;2)Действие/признак и его признак; 3)Действие и придмет,на который переходит действие. безвкусно оставленная,мой ровесник,не вероятно увлекающийся,отравиться конфетами,открыть лабораторию, горестный рассказ,глиняный горшок,чертить карандашом, искаженный голос,необычайно веснушчатый ,посмотреть вверх,посетить галерею,вечер у композитора ,приехать с периферии

Автор: Гость