Альбом для рисования и карандаш стоят 15 р.На все свои деньги Оля может купить 1 аль??ом или 4 карандаша.Сколько денег у Оли?Реши подбором

Математика

Альбом для рисования и карандаш стоят 15 р.На все свои деньги Оля может купить 1 аль??ом или 4 карандаша.Сколько денег у Оли?Реши подбором

Автор: Гость