Альбом для рисования и карандаш стоят 15 р.На все свои деньги Оля может купить 1 аль??ом или 4 карандаша.Сколько денег у Оли?Реши подбором
Математика
Альбом для рисования и карандаш стоят 15 р.На все свои деньги Оля может купить 1 аль??ом или 4 карандаша.Сколько денег у Оли?Реши подбором
Ответ(ы):
Гость:
Х - цена альбома у - цена карандаша Составим уравнение: х+у = 15 4*у=15 Тогда х= 15-у у= 15/4 х= 15-15/4 15/4=3 (ост3) х=15-3 х=12 Ответ: альбом стоит 12р, карандаш 3 р.
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