Какие степени окисления проявляет элементы: углерод,фосфор,хлор 1)в водородных соединениях 2)В высших оксидах Составьте формулы этих соединений.Укажите степени окисления элементов и тип химической связи.

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Углерод проявляет степени окисления+2 и +4.В водородных соединениях(СН4) +4.В оксидах может быть +2(СО) или +4(СО2).Тип связи-ковалентный полярный.Фосфор проявляет с.о.+3,-3 и +5: в водородных соединениях-3(РН3), в оксидах+3(Р2О3) и +5(р2О5).Хлор в водородных-1(НСІ), в оксидах+7(СІ2О7),+5(СІ2О5),+3,+1(СІ2О)