Катер за 2 часа прошёл 80 км. Чему равна его скорость выраженная в метрах в минуту
Математика
Катер за 2 часа прошёл 80 км. Чему равна его скорость выраженная в метрах в минуту
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 80:2= 40(км/ч) _скорость катера 2) 40км = 40.000 м 3) 40.000 : 60= 666(м/мин)- скорость катера Ответ: 666м/мин
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