КАК РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ (y+1)*18=36+12*(y+ 1) ПОМОГИТЕ
Математика
КАК РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ (y+1)*18=36+12*(y+ 1) ПОМОГИТЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18y+18=36+12y+12 6y=30 y=5
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