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Ланцюг живлення у весняному лиси
Биология
Ланцюг живлення у весняному лиси
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Жук◄воробей◄лиса волк◄лиса◄заяц
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