Найдите величину углов авд и двс исли известно что угол авд на 80градусов больше угла двс,угол двс в 2 раза меньше угла авд

Математика

Найдите величину углов авд и двс исли известно что угол авд на 80градусов больше угла двс,угол двс в 2 раза меньше угла авд

Автор: Гость