Найдите величину углов авд и двс исли известно что угол авд на 80градусов больше угла двс,угол двс в 2 раза меньше угла авд
Математика
Найдите величину углов авд и двс исли известно что угол авд на 80градусов больше угла двс,угол двс в 2 раза меньше угла авд
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Abd - dbc = 80 abd= 2 *dbc -> 2*dbc - dbc = 80 dbc = 80 abd = 80+dbc = 160
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