Представьте себе, что вы отдыхаете в январе в Большом Бассейне и не успеваете к на??алу занятий. Чтобы как-то оправдаться, вы можете отправить родителям телеграмму, но денег у вас хватает только на 10 слов. Составьте такую теле...
География
Представьте себе, что вы отдыхаете в январе в Большом Бассейне и не успеваете к на??алу занятий. Чтобы как-то оправдаться, вы можете отправить родителям телеграмму, но денег у вас хватает только на 10 слов. Составьте такую телеграмму
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 минут назад я был там Ровно 5 минут назад
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
What will/won»t you do in such weather? Fill in the gaps. 1. If it ______(be) stormy, my friends and I ______ (ride a bike in the street). 2. ...
Биология
Математика
Найдите величину углов авд и двс исли известно что угол авд на 80градусов больше угла двс,угол двс в 2 раза меньше угла авд