Представьте себе, что вы отдыхаете в январе в Большом Бассейне и не успеваете к на??алу занятий. Чтобы как-то оправдаться, вы можете отправить родителям телеграмму, но денег у вас хватает только на 10 слов. Составьте такую теле...

География

Представьте себе, что вы отдыхаете в январе в Большом Бассейне и не успеваете к на??алу занятий. Чтобы как-то оправдаться, вы можете отправить родителям телеграмму, но денег у вас хватает только на 10 слов. Составьте такую телеграмму

Автор: Гость