Представьте себе, что вы отдыхаете в январе в Большом Бассейне и не успеваете к на??алу занятий. Чтобы как-то оправдаться, вы можете отправить родителям телеграмму, но денег у вас хватает только на 10 слов. Составьте такую теле...

География
Представьте себе, что вы отдыхаете в январе в Большом Бассейне и не успеваете к на??алу занятий. Чтобы как-то оправдаться, вы можете отправить родителям телеграмму, но денег у вас хватает только на 10 слов. Составьте такую телеграмму
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 минут назад я был там Ровно 5 минут назад
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