(а×4)+(а×4)=12 помогите пожалуйста. как вычислить а?

Математика
(а×4)+(а×4)=12 помогите пожалуйста. как вычислить а?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A равно 1.5 надо 12 разделить на 4=3 разделить на 2 = 1.5
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