Написать сочинение о повести А.С. Пушкина"Дубровский" План: 1.История жизни геро??в до приезда к отцу 2.Болезнь и цель отца 3.Дубровский вступает на приступный путь 4.Отношения с Троекуровой 5.Дубровский Белгородский раз...

Гость: Гость:

Дубровский и Трайкуров вмести служили но у Трайкурова звание выше Дубровский часто бул в гостях у Трайкурова и на балах но один раз он снова при шол в гости Траикуров показывал своих собак он к ним относится к ним лучше чем к людям у них лучше едят еду лучше чем у людей Дубровского обидела и он уехал Трайкуров отправлял к нему своих людей но он не поехал Трайкурова это обидело и он решил его всего он зделал как что у Дубровского не было дома он сильно заболел и умер его сын хотел отомстить и стал разбойником но к нему домуй он попал как учитель француского языка он не знал что он сын Дубровского его разбойная команда воровала когда он увидел дочь он влюбился в нее и он ей нравился но когда Трайкуров узнал чей он сын и что он разбойник выгнал а дочь вы давал дочь и когда дочь сказала что не выдит замуж тогда он запер ее в комнате и свадьбу перенес на завтра Дубровский хотел об венчается и отправил ребенка к ней но его поймали и избили на следуюши день ребенок ели да шол к Дубровскому он перекрыл дорогу но она уже была его женой и Дубровского выстрелили и его не кто не видел.