Транспорт волго-вятского района и центрального района?
География
Транспорт волго-вятского района и центрального района?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Территорию Волго-Вятского района пересекают три железнодорожные магистрали в широтном направлении и одна в меридиональном. Их примерно дублируют автомагистрали. В обеспечении внешних и внутренних связей района значительно участие речного транспорта
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