К какой части речи являются слова: ночью пришел первый заморозок. он надышал холодом на стекла в доме, и они запотели посыпал зернистым инеем крыши, захрустел под ногами

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К какой части речи являются слова: ночью пришел первый заморозок. он надышал холодом на стекла в доме, и они запотели посыпал зернистым инеем крыши, захрустел под ногами

Автор: Гость