Ребята УМОЛЯЮ ПРОШУ ВАС решите мне эту алгебру , я не понимаю её ПРОШУ СИЛЬНО

Алгебра
Ребята УМОЛЯЮ ПРОШУ ВАС решите мне эту алгебру , я не понимаю её ПРОШУ СИЛЬНО
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Автор: Гость
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Гость:
Последнее фото последнего уравнения не влезло
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