Напишите мне 3 предложения с прямой речью и 3 предложения с инверсией,из художеств??ной литературы, Чтоб было по одному произведению,не из разных помогите очень надооооооооо. Возьмите стих а с пушкина и от туда выпишите дам 19 ...
Русский язык
Напишите мне 3 предложения с прямой речью и 3 предложения с инверсией,из художеств??ной литературы, Чтоб было по одному произведению,не из разных помогите очень надооооооооо. Возьмите стих а с пушкина и от туда выпишите дам 19 баллов прошууууууу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Инверсия: По дороге зимней, скучной Тройка борзая бежит, Колокольчик однозвучный Утомительно гремит. (А.С.Пушкин) Унылая пора!Очей очарование! (А.С.Пушкин) Швейцара мимо он стрелой Взлетел по мраморным ступеням. (А. С. Пушкин.) Прямая речь: 1. Мама крикнула: "Иди помой посуду!" 2. Подруги позвали гулять, но я ответила: "Не могу, занята..." 3. "Почему ты до сих пор не дома?"-спросил папа.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание