A+8675=12386+7614 тендеу шешу

Математика
A+8675=12386+7614 тендеу шешу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A+8675=12386+7614  а+8675=20000 а=20000-8675 а=11325 Ответ:а=11325 Я думаю, что так.Надеюсь, что помогла:з
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