Какие складывалась судьба пленных
История
Какие складывалась судьба пленных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во второй мировой - отправляли в концлагеря,как и в первой
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