A (a+2)×(a+4)×(a+8) при а=3
Математика
A (a+2)×(a+4)×(a+8) при а=3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3+3=6 3+4=7 3+8=11 3*6=18 18*7=126 126*11=1386 По моему так
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