A(a-8)-(5a+4) в квадрате= -16
Алгебра
A(a-8)-(5a+4) в квадрате= -16
Ответ(ы):
Гость:
A²-8a-25a²-40a-16=-16 -24a²-48a=0 -24a(a+2)=0 -24a=0 або a+2=0 a1=0 a2=-2
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