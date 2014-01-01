А найдите первый член последовательности чисел если каждый следующий член последовательности в 3 раза больше предыдущего и четвёртый член равен 162 б каждый следующий член последовательности в 3 раза меньше предыдущего и четве...

Математика

А найдите первый член последовательности чисел если каждый следующий член последовательности в 3 раза больше предыдущего и четвёртый член равен 162 б каждый следующий член последовательности в 3 раза меньше предыдущего и четвертый член равен 8

Автор: Гость