А найдите первый член последовательности чисел если каждый следующий член последовательности в 3 раза больше предыдущего и четвёртый член равен 162 б каждый следующий член последовательности в 3 раза меньше предыдущего и четве...

Математика
А найдите первый член последовательности чисел если каждый следующий член последовательности в 3 раза больше предыдущего и четвёртый член равен 162 б каждый следующий член последовательности в 3 раза меньше предыдущего и четвертый член равен 8
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) шестой член = четвертый+пятый пятый=шестой - четвертый пятый = 15-6=9 2) седьмой член = пятый + шестой Пятый мы уже нашли; седьмой = 9+15=24 Ответ: 24.
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