А. Платонов "Разноцветная бабочка". (Закончи предложение) . В этой легенде разноцве??ные бабочки сравниваются с ____________________________________________________.

Гость: Гость:

С несбыточными мечтами... Или же человеческими желаниями в погоне за которыми, мы часто теряем голову, что приводит к тяжелым последствиям! В любом случае разноцветные бабочки в этом рассказе это нечто прекрасное , но далекое ( Ответ может быть неверным, но это лишь мое мнение)