На чертеже дан план клумбы в масштабе 1:100. Найди пириметр и площадь клумбы

Математика
На чертеже дан план клумбы в масштабе 1:100. Найди пириметр и площадь клумбы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тебе придётся вычислить самому . Это у тебя шестиугольник. 1) Возьми линейку и измерь длину каждой стороны , потом сложи все стороны и умножь на 100 ( получишь периметр в см)                      2) Разбей шестиугольник на три фигуры ( 2 треугольника + прямоугольник ) . Найди по формулам площади фигур и сложи их , а затем умножь на 100 ( получишь площадь в см2) .                                На экране не возможно измерить стороны фигуры, так что сам.
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