На чертеже дан план клумбы в масштабе 1:100. Найди пириметр и площадь клумбы

Гость: Гость:

Тебе придётся вычислить самому . Это у тебя шестиугольник. 1) Возьми линейку и измерь длину каждой стороны , потом сложи все стороны и умножь на 100 ( получишь периметр в см) 2) Разбей шестиугольник на три фигуры ( 2 треугольника + прямоугольник ) . Найди по формулам площади фигур и сложи их , а затем умножь на 100 ( получишь площадь в см2) . На экране не возможно измерить стороны фигуры, так что сам.